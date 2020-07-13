شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبدأ بإيجابية – تحليل - 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده في جلسات ماضية، ليبقى التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.2777.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن الثبات فوق 1.2515 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2600 والمقاومة 1.2777
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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