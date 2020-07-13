شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتفاع – تحليل - 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بارتفاع جديد ليتخطى حاجز 1.1300 ويبتعد عنه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا المنتظر عند 1.1420، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 1.1270.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1250 والمقاومة 1.1420
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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