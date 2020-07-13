شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في ستة أشهر أمام نظيره الأمريكي في أولى جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 24 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفاض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 0.6573 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6574، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6566، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6582.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الغذاء لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 0.8% في أيار/مايو الماضي، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 4.1% مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق لمشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "الليبور: دخول لعبة النهاية" في ندوة غبر الأقمار الصناعية برعاية بنك إنجلترا وبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 350.0$ مليار مقابل 398.8$ مليار في أيار/مايو.