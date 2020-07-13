شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأسماك (6050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.32% بما يعادل 0.62 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد، مع استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 21.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 18.03.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.03 ومستوى المقاومة 21.30.