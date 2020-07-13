شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يصل لأعلى مستوياته في أكثر من عامين – تحليل صباحي – 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم عسير (4080) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح باختراق مستوى المقاومة المحوري 11.68، ليغلق عند أعلى مستوى له خلال الجلسة، وليصل لأعلى سعر منذ شهر أبريل لسنة 2018، ليحقق مكاسب حادة بنسبة بلغت 7.94% بما يعادل 0.90 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.68، ليستهدف مستوى المقاومة 12.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.68 ومستوى المقاومة 12.77.