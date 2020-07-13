شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير وبمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياتي المرفق، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.09% بما يعادل 0.26 نقطة، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول التخلص من ضغطه السلبي.
لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 12.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 14.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.30 ومستوى المقاومة 13.30.
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