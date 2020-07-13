شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثره باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى المتوسط، وبدعم إيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.27% بما يعادل 0.09 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.95 ومستوى المقاومة 7.44.