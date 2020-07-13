شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.91% بما يعادل 0.42 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 15.20، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة 15.20 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.00.