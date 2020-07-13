شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 18.46، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.62% بما يعادل 0.46 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.46، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.37.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.00.