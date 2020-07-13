جاكو يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 13-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جاكو (6020) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وقد جاءت ارتفاعات السهم الأخيرة بعد محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على التعافي والارتفاع من جديد، استناد خلالها إلى مستوى الدعم المحوري 13.02، ما أكسبه الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الصعود، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.33% بما يعادل 0.18 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.02، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.58.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.02 ومستوى المقاومة 14.58.
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