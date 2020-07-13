شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البابطين (2320) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.61% بما يعادل 0.38 نقطة. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.80، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.80 ومستوى المقاومة 25.00.

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