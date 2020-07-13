شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الأحد عند مستوى 36٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 28٫50 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 24 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 29 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.8 بينما مستوى المقاومة هو 27.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط