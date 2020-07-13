شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم في اتجاه هابط على الطويل وهو ما دلت عليه القناة الهابطة والتي بدات مع نهاية العام الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 43٫20 فلس، ذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 50 فلس، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 40 ثم 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 52 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.2 بينما مستوى المقاومة هو 45.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط