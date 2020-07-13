شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لأعلى في اولى جلسات لأسبوع الحالي، حيث أنهى تداولات امس الأحد عند مستوى 298 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل التوقعات إيجابية تجاه الأيام القادمة لامكانية وصول السهم لمستوى 325 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 280 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 295 بينما مستوى المقاومة هو 307 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد