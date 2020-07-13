شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 654 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 620 ثم 550 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 700 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 640 بينما مستوى المقاومة هو 660 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط