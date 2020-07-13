شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) الأنظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 157 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر فبراير من العام الحالي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 150 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 185 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 140 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 150 بينما مستوى المقاومة هو 170 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد