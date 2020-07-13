شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع امس الأحد ليغلق عند مستوى 2٫819 ريال، مستقرا أعلى مستوى مقاومته السابق عند 2٫75 ريال، كما نلاحظ اغلاق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 3 ثم 3٫25 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.75 وبين مستوى المقاومة هو 2.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد