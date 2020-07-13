شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1٫616 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 1٫55 ريال، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1٫75 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم أعلى مستوى 1٫55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.56 وبين مستوى المقاومة هو 1.70 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد