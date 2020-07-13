شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 1٫66 ريال، في ظل استمرار ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح تهبط به لمستوى الدعم 1٫45 ريال كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.59 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط