شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يتلقى بعض الدعم -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 7٫028 ريال، متجاوزا بذلك خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستويات قد تصل الى 7٫30 ريال كمستوى أول ثم 8 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.92 وبين مستوى المقاومة هو 7.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد