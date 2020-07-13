شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 5636 نقطة، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية،ليواجه بذلك المؤشر مستوى المقاومة الحالي عند 5700 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 6600 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,616 وبين مستوى المقاومة هو 5,661 نقطة