شكرا لقرائتكم خبر عن ؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل ارتفاعه -تحليل صباحي- 13-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه لينهي تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 9337 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 9400 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,303 وبين مستوى المقاومة هو 9,384 نقطة
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