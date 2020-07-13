«أبوظبي الإسلامي» يقدم عروضاً لأبطال خط الدفاع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي سلسلة من العروض الحصرية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، تقديراً لجهودهم الدؤوبة خلال جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ضمن برنامج المصرف لدعم العملاء والمجتمع عموماً في ظل هذه الظروف الصعبة.

تشمل العروض الجديدة تخفيض نسبة الربح ورسوم بعض منتجات مصرف أبوظبي الإسلامي، وتأتي امتداداً للجهود المتواصلة من جانب المصرف، لدعم عملائه خلال هذه الجائحة عبر تأجيل سداد الدفعات الشهرية المستحقة على القروض القائمة في إطار تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أقرها مصرف الإمارات المركزي.

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: أبدى العاملون في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات التزاماً استثنائياً بحماية أسرنا ومجتمعاتنا خلال الأشهر الماضية. وتمثل سلسلة عروضنا الحصرية الجديدة عربون شكر وتقدير للعديد من أبطال خط الدفاع الأول الذين عملوا دون كلل أو ملل لتقديم الرعاية الحرجة للمرضى في ظل ظروفٍ صعبة للغاية، مكرسين نماذج رائدة للعطاء الإنساني والتفاني في العمل. وتشمل عروض المصرف الحصرية المقدمة للعملاء العاملين في قطاع الرعاية الصحية في الدولة ما يلي: تخفيض خاص على نسبة الربح للتمويل الشخصي وتمويل السيارات، تخفيض بقيمة 500 درهم على رسوم البطاقات المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي أو في شكل قسائم حسم من أمازون أو نون عند تقديم طلب للحصول على بطاقات، نسبة ربح ثابتة على تمويل العقارات السكنية تبدأ من 2.99% سنوياً، تخفيض الرسوم بمعدل 20% على كافة منتجات إدارة الثروات، توصيل مجاني للباقة الترحيبية عند فتح الحساب الذكي، ومن دون أي حد أدنى للرصيد، الحصول على جهاز iPad عند الاشتراك في أي من خطط التكافل للادخار والحياة بمساهمة شهرية 1000 درهم فأكثر.