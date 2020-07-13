وول ستريت تبحث عن مقومات الصمود الصعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تستعد وول ستريت لمفاجآت نتائج الشركات للربع الثاني التي تنطلق هذا الأسبوع لتكشف عن مدى تأثير تبعات «كوفيد-19» وعمليات الإغلاق الكلي على أنشطتها وخططها المستقبلية.

ورغم مسحة التشاؤم الغالبة على توقعات الأرباح فإن الأسهم قد تتخطاها في حال تعززت مؤشرات الانتعاش الاقتصادي، خاصة في القطاعات الأشد تأثراً بالوباء مثل السياحة والنقل.

ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح بنسبة 44%، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ الركود الذي صاحب الأزمة المالية عام 2008، عندما تراجعت أرباح مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 67% في الربع الرابع من ذلك العام، وفقاً لبيانات ريفينيتيف. كما يُتوقع أن يكون الربع الأسوأ من حيث تأثير أزمة الوباء، ويكشف مدى الضرر الذي لحق بالأرباح؛ حيث تراجع الاقتصاد بأكثر من 30%.

ومن بين الشركات المالية التي تصدر نتائج عملياتها هذا الأسبوع في القطاع المالي «جي بي مورجان»، و«بانك أوف أمريكا»، و«جولدمان ساكس»، و«ويلز فارجو». ويتوقع المحللون أن يكشف القطاع المالي عن خسائر بنسبة 52%. أما من خارج القطاع فهناك كل من شركة «نتفليكس» و«بيبسي كو» و«جونسون أند جونسون» و«أبوت لابز».

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و قالت ليندسي بيل، كبيرة الاستراتيجيين في شركة «ألي إنفست»: «سوف تعطينا الشركات فكرة عن أسوأ ربع منذ الأزمة المالية الكبرى. ولكن نظراً لأن العديد من الشركات لن تقدم توقعات للأرباح، فلن يحدد المستثمرون موقفهم بناءً على الأرباح وحدها. وسوف يركزون على الاتجاهات منذ نهاية الربع الثاني؛ حيث تلعب كل من أعداد الإصابات بالعدوى وتوقعات مجالس الإدارات ومسارات الأسعار، دوراً مهماً في خيارات الاستثمار التي تنعكس في أداء الأسهم».

وشهدت الأسهم أداءً مختلطاً في الأسبوع الماضي، من خلال تفاعلها مع المخاطر المتزايدة على الاقتصاد؛ حيث استمرت حالات العدوى في الزيادة في بعض الولايات.

وهذا الأسبوع، هناك بعض التقارير الاقتصادية المهمة، بما في ذلك بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء، ومبيعات التجزئة يوم الخميس. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة الشهر الماضي بشكل مفاجئ بنسبة 17.7%، لكن الاقتصاديين يتابعون هذا الشهر عن كثب؛ لمعرفة ما إذا كان انعكاس فتح بعض الاقتصادات والتأخير في افتتاح أخرى يؤثر في إنفاق المستهلكين.

أما الاختبار الحقيقي لمسار الأسهم فيرتبط كلياً بما تكشف عنه تقارير الشركات.

ويراهن المستثمرون بشكل خاص على ما يصدر من شركات التقنية من إشارات أو تلميحات حول خططها، خاصة شركات أشباه الموصلات التي تحرك شركات أخرى مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. وعندما يرسم هؤلاء صورة متفائلة فإن الأسواق سوف تكسب زخماً جديداً استناداً إلى أداء تلك الشركات.

وتتوقع ريفينيتيف أن تتراجع أرباح قطاع التقنية بنسبة 8% فقط، مقارنة مع 154% لقطاع الطاقة، تليها سلع المستهلك العشوائية بنسبة 114%.