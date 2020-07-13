القريـة العـالميـة تفتـحبـاب الاستثمـار لـرواد الأعمـال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت القرية العالمية، عن قبول طلبات المشاركة في الموسم الخامس والعشرين من قبل المستثمرين والشركاء في الإمارات والعالم، وذلك عبر اتباع إجراءات سهلة وميسرة، للاستفادة من الفرص التجارية الاستثنائية لرواد الأعمال عبر مختلف النشاطات. ويأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات الجارية للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس القرية العالمية في موسمها الخامس والعشرين.

وقالت خديجة خليفة، مدير إدارة أول - قسم الشؤون التجارية في القرية العالمية: تجسد مساهمتنا في دعم قطاع الأعمال، فرصة استثنائية للمشاركة في إعادة ترتيب المشهد الاقتصادي الإماراتي، إثر الأزمة العالمية التي سببها انتشار جائحة كوفيد-19. ونحن واثقون بقدرتنا على لعب دور محوري في تعزيز تنافسية واستدامة اقتصاد دبي والإمارات حالياً وفي المستقبل، بناء على خبرتنا طويلة الأمد وإرثنا المتمثل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المستثمرين من تطوير المهن التي يعملون بها والارتقاء بقدراتهم وكفاءاتهم ومعارفهم وثقافاتهم التجارية. وتوفر القرية العالمية الفرص التجارية عبر مختلف النشاطات، مثل تنظيم الأجنحة ومحلات التجزئة والمطاعم والأكشاك والمقاهي والخدمات العامة، أو استخدام المساحات الخارجية لإقامة الفعاليات والأنشطة الترفيهية.