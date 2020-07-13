فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات الورق الإسباني والبولندي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض



أعلنت منافذ جمركية محلية واتحادية، بدء العمل بفرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق على واردات دولة الإمارات من منتج ورق وورق مقوى «فلوتينج أو تستلاينر» ذي المنشأ الإسباني والبولندي. وحددت الجهات الجمركية والاقتصادية المختصة تاريخ العمل بهذا القرار ابتداء من 19 الجاري حتى تاريخ 30 أبريل 2024، حيث يترتب فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج ورق وورق مقوى «فلوتينج او تستلاينر» غير مطلي بشكل لفات أو صفائح «ورق الكرتون».

وتضمنت الأصناف المشمولة بقرار الرسم: ورق نصف كيماوي محزز «فلوتينج»، وورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن 150 جم/م 2 أو أقل، وورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها يتجاوز 150 جم/م 2، يزن 150جم/م 2 أو أقل، بوزن يتجاوز 150جم/ م 2.

وتُستوفى الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق من قبل الجهات الجمركية وفقاً لإجراءات استيفاء الرسوم الجمركية كنسبة مئوية من القيمة الجمركية، فبالنسبة لشركات «سايكا الإسبانية» يستوفى رسم بنسبة 24.6% من قيمة الواردات منها، بنسبة 31% من باقي الشركات الإسبانية الأخرى، وبنسبة 34% بالنسبة لكل الشركات البولندية.