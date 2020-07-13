تعاونية الاتحاد تحصد ختم «دبي للمؤسسات السياحية وقطاع التجزئة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
حصلت تعاونية الاتحاد على ختم دبي؛ الضمانة للمؤسسات السياحية وقطاع التجزئة، لالتزامها بالمعايير والأدلة الإرشادية للصحة والسلامة العامة، وحرصها على اتباع وتطبيق أعلى المعايير العالمية لضمان سلامة مرتاديها من سكان الدولة وزوارها.
وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «منذ تأسيس التعاونية تلتزم بتطبيق أعلى معايير البروتوكولات العالمية في ما يتعلق بالسلامة والصحة العامة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لمرتادي تعاونية الاتحاد وضيوف الدولة بشكل إيجابي ومميز»، مشيراً إلى أن التعاونية تعمل بشكل دائم مع شركائها من الجهات الرقابية والتفتيشية في الدولة، لتقديم نموذج يحتذى في ما يتعلق بمجال العمل التعاوني لتجارة التجزئة.
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