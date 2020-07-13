«سمارت أكيرس» للزراعة العمودية تنـطـلـق فـي الإمــارات 2020

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعتزم شركة «سمارت أكيرس» إطلاق عملياتها في الربع الثالث من عام 2020 لتشكل أحدث إضافة في مجال الزراعة العمودية المُعتمِدة على تقنيات الزراعة المائية في دولة الإمارات عبر توفير وسيلة فعّالة ومستدامة لإنتاج مجموعة جديدة من المحاصيل النظيفة محلياً. تخوض «سمارت أكيرس»، ومقرها نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، مرحلة إثبات المفهوم حالياً، كما تخطط الشركة لتوسيع رقعة تواجدها في جميع أنحاء الإمارة في المستقبل القريب.

تتبنى سمارت أكيرس مهمة تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات وتطوير القدرات الزراعية للدولة من خلال توفير حل للتهديدات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، مثل الأوبئة والتأثيرات المناخية التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط حالياً.

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