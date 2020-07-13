«ويز إير أبوظبي» تبدأ تسيير رحلاتها في أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي»، عن بدء تسيير رحلات جديدة على متن طائرتين حديثتين من طراز «إيرباص A321neo»، إلى ست وجهات انطلاقاً من أبوظبي، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر 2020، (كوتايسي - أوديسا - الإسكندرية - أثينا - لارنكا - يريفان).

وسيسهم هذا الإعلان في إضافة 350 ألف مقعد سنوياً لقدرة الطيران الاستيعابية لدولة الإمارات، وإضافة أربع طائرات جديدة من طراز «إيرباص A321neo» خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمليات، في حين سيتم الإعلان عن مسار تلك الطائرات في وقت لاحق.

وقال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نرحب بشركة «ويز إير أبوظبي» التي ستبدأ بتسيير رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي؛ حيث ستسهم الشركة في زيادة عدد الوجهات التي يمكن للمسافرين الوصول إليها مباشرة من وإلى أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة بما ينسجم مع مساعينا الرامية إلى تعزيز شبكتنا العالمية وتلبية متطلبات عملائنا في المقام الأول».