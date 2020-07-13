شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز إير أبوظبي» تبدأ تسيير رحلاتها في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي»، عن بدء تسيير رحلات جديدة على متن طائرتين حديثتين من طراز «إيرباص A321neo»، إلى ست وجهات انطلاقاً من أبوظبي، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر 2020، (كوتايسي - أوديسا - الإسكندرية - أثينا - لارنكا - يريفان).
وسيسهم هذا الإعلان في إضافة 350 ألف مقعد سنوياً لقدرة الطيران الاستيعابية لدولة الإمارات، وإضافة أربع طائرات جديدة من طراز «إيرباص A321neo» خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمليات، في حين سيتم الإعلان عن مسار تلك الطائرات في وقت لاحق.
وقال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نرحب بشركة «ويز إير أبوظبي» التي ستبدأ بتسيير رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي؛ حيث ستسهم الشركة في زيادة عدد الوجهات التي يمكن للمسافرين الوصول إليها مباشرة من وإلى أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة بما ينسجم مع مساعينا الرامية إلى تعزيز شبكتنا العالمية وتلبية متطلبات عملائنا في المقام الأول».
كانت هذه تفاصيل خبر «ويز إير أبوظبي» تبدأ تسيير رحلاتها في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.