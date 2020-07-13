شكرا لقرائتكم خبر عن وقف بيع «البيان الجمركي»في دبي اعتباراً من 17 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «جمارك دبي» عن إيقاف بيع نموذج البيان الجمركي اعتباراً من 17 الجاري، على أن يتم طباعة البيانات الجمركية على ورق الطباعة العادي الأبيض بحجم A4، وأن تكون الطباعة باللون الأسود وبذات التصميم المعتمد من قبل الدائرة.

وأوضحت الدائرة أن الخدمة الجديدة لطباعة نموذج البيان الجمركي متاحة في نظام التخليص الإلكتروني اعتباراً من 17 الجاري، ويسمح بطباعة البيانات الجمركية على أوراق نماذج البيانات الجمركية المطبوعة مسبقاً حتى تاريخ 25 سبتمبر/ ايلول القادم وذلك لغايات استنفاد مخزون المتعاملين من نماذج البيانات الجمركية المطبوعة.

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