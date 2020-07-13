127 ألف طن من الشحن الجوي عبر مطاري دبي وآل مكتوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أخذ الشحن الجوي في دبي، منحنى صعودياً خلال شهر مايو/أيار 2020، بعد التراجع الحاد الذي شهده القطاع بسبب القيود التي فرضتها تداعيات «كوفيد- 19» على حركة الطيران في الأشهر القليلة الماضية.

وسجل قطاع الشحن الجوي في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، تحسنناً كبيراً خلال مايو/أيار 2020، بعدما سجل المطاران نحو 127166 طناً من الشحن الجوي، بنمو 35%، مقارنة مع 94276 طناً في إبريل/نيسان 2020، خاصة أن قطاع الشحن الجوي تراجع بشكل كبير خلال شهر إبريل بسبب تعليق رحلات الركاب التي كانت تحمل جزءاً كبيراً من الشحن الجوي على متن الرحلات.

وصل إجمالي الشحن الجوي عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 784332 طناً. وارتفع الشحن الجوي في مطار دبي الدولي خلال مايو 2020 بنسبة 37.8% إلى 112224 طناً، وذلك مقارنة مع 81417 طناً في إبريل 2020.

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كما ارتفع حجم الشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي في مايو 2020 بنسبة 16.2% إلى 14942 طناً، مقارنة مع 12859 طناً في إبريل 2020.

ولعبت مطارات دبي دوراً محورياً في تسهيل عمليات الشحن؛ حيث عملت إدارة عمليات الشحن والخدمات اللوجستية مع مشغلي الشحن وشركاء الخدمة للحفاظ على سلاسل التوريد في دبي والإمارات خلال الأوقات الصعبة.

واتخذت الإمارات للشحن الجوي سلسلة من التدابير، بما في ذلك زيادة أعداد رحلات الشحن وربط الرحلات للمساعدة في نقل السلع الأساسية مثل الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمنتجات سريعة العطب والمواد الخام إلى دولة الإمارات ووجهات عالمية أخرى.

وواصلت الإمارات للشحن الجوي توسيع شبكتها لتلبية تنامي الأنشطة الاقتصادية واستمرار نمو الطلب على الشحن الجوي من مختلف الأسواق العالمية، مع عودة خدمات طيران الإمارات التدريجية للركاب. وتساعد الناقلة، من خلال توفير رحلات عدة يومية أو أسبوعية بين الأسواق الرئيسية للإنتاج والاستهلاك، على تسهيل حركة إمدادات السلع المطلوبة لمكافحة الجائحة الحالية، إضافة إلى الآلات والمعدات اللازمة للتصنيع وخدمة العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية عبر طرق التجارة العالمية.

وحرصت «فلاي دبي» على توفير كل الدعم للطلبات الحكومية الخاصة برحلات العودة، فضلاً عن رحلات الشحن التي أسهمت في انسيابية حركة السلع الأساسية عبر شبكة الناقلة وخارجها؛ حيث استمر تشغيل رحلات الشحن الكاملة لضمان استمرار تدفق المواد الأساسية من البضائع والسلع التي يتم استيرادها لدبي وما بعدها. وخلال الفترة بين إبريل وبداية يونيو، نقلت «فلاي دبي» 3704991 كيلوجراماً من خلال 657 رحلة إلى 35 وجهة.