منتجع جميرا في جزيرة السعديات يعيد افتتاح أبوابه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعاد منتجع جميرا في جزيرة السعديات، افتتاح أبوابه لاستقبال الزوار مجدداً بعد إغلاق استمر عدة أشهر بسبب جائحة كورونا حيث تتوفر إمكانية الحجز حتى 30 سبتمبر 2020.

يوفر المنتجع الأجواء الهادئة ويتميز بموقعه على جزيرة السعديات في العاصمة. ويوفر منتجع جميرا في جزيرة السعديات ملاذاً للعائلة، مع إطلالة على مياه البحر الفيروزية، كما يفتخر المنتجع بنظامه الذي يقوم على الاهتمام بالبيئة ومراعاتها، والعمل في انسجام مع البيئة والنظام البيئي، والتعايش دون أي تأثير في أشجار القرم والسلاحف والدلافين.

يتبع منتجع جميرا في جزيرة السعديات إرشادات وتوجيهات الهيئات الصحية والجهات المسؤولة في الإمارات، كما يتم تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان رفاهية الموظفين والضيوف. يمكن للضيوف الاستمتاع بالأماكن بسعة 60٪، بينما تتباعد الطاولات على مسافة 2.5 متر، حيث يكون على الموظفين والضيوف تجهيز الكمامات التي يجب ارتداؤها في جميع الأوقات، لضمان راحة البال.