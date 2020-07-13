شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خــلال الأســبوع الجـــاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 11:30 كلمة لمحافظ بنك نيويورك، جون ويليامز 14:00 تقرير الموازنة الفيدرالية الثلاثاء 06:00 تقرير الجمعية الوطنية للشركات المستقلة 08:30 تقرير مؤشر أسعار المستهلكين 13:30 كلمة لجيمس بولارد محافظ بنك سان لويس 14:00 كلمة لمحافظ البنك المركزي ليل برينارد الأربعاء 08:30 تقرير إمباير ستيت حول الاقتصاد 08:30 تقرير أسعار الواردات 09:15 تقرير الإنتاج الصناعي 11:45 كلمة لمحافظ بنك فيلادلفيا باتريك هاركر Advertisements 14:00 تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي «بيج بوك» الخميس 08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة 08:30 تقرير مبيعات التجزئة 08:30 تقرير بنك فيلادلفيا حول الاقتصاد 08:30 تقرير قيادات الأعمال 10:00 تقرير مخزونات الشركات 10:00 تقرير الجمعية الوطنية لمقاولي البيوت 11:10 كلمة لمحافظ بنك نيويورك 16:00 تقرير التجارة الخارجية الجمعة 08:30 تقرير أذونات البيوت الجديدة 10:00 تقرير معنويات المستهلكين ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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