شكرا لقرائتكم خبر عن 100.18 % تغطية اكتتاب «غلفا للمياه» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «غلفا للمياه» إغلاق فترة الاكتتاب للأشخاص المؤهلين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 100.18% من الزيادة المطروحة.

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