شكرا لقرائتكم خبر عن 61 مليار درهم المبالغ المحصلة عبر نظام الخصم المباشر في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من خلال نظام الخصم المباشر المعمول به في دولة الإمارات إلى 61 مليار درهم خلال العام 2019، بزيادة 7%، مقارنة مع 57 مليار درهم في العام 2018.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الزيادة في المبالغ التي جرى تسويتها من خلال نظام الخصم المباشر ترافقت مع ارتفاع عدد المعاملات المنفذة عبر النظام من 13.4 مليون معاملة في العام 2018 إلى 16 مليون معاملة في نهاية العام 2019.
وشكل استحداث المصرف المركزي لنظام الخصم المباشر خطوة مهمة ساهمت في تعزيز كفاءة النظام المصرفي بالدولة، وعلى نحو يواكب أفضل الممارسات عالمياً.
ويعتبر نظام الخصم المباشر وسيلة لدفع الفواتير بشكل منتظم من الحساب الجاري أو التوفير، ويمكن تفعيل الخدمة من خلال توقيع استمارة «تفويض الخصم المباشر»، من خلال البنك المعني، ويتم خصم المبالغ المستحقة عادةً في يوم العمل التالي من تاريخ الاستحقاق. (وام)
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