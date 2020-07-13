شكرا لقرائتكم خبر عن شيخة الظاهري: إعادة بناء اقتصاد يواجه التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي الفائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة 2020 وقدمت الشكر لكل المؤسسات التي شاركت في جوائز هذا العام. وقالت: «مع بداية مرحلة التعافي والتفكير فيما بعد «كوفيد - 19» ستتاح لنا فرصة القيام بمثل هذه الأنشطة بشكل أكثر تنظيماً في إطار أجندة بيئية مطورة تساهم في إعادة بناء اقتصاد مُعد جيداً لمواجهة أي تحديات مستقبلية كتلك التي تتعلق بالتغير المناخي».

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