«شيك شاك» يفتتح فرعه الـ 8 بدبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سلسلة مطاعم «شيك شاك» عن افتتاح أحدث فروعها في «سيتي سنتر ديرة»، ليكون هذا الفرع الثامن للعلامة التجارية في دبي.

تعد منطقة الديرة المركز التجاري لدبي تاريخياً، لكنها الآن مكان يتميز بمشهدٍ فني وتراثٍ نابضٍ بالحياة. واحتفالاً بتاريخ الديرة وإعادة افتتاح المطاعم في مدينة دبي، فقد تم وضع عمل فني في فرع شيك شاك الثامن الموجود في سيتي سنتر ديرة.

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