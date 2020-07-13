الشرفاء: أبوظبي تعيد النظر في تكاليف المعيشة للمقيمين حتى التقاعد

تراهن أبوظبي على جذب شركات التقنية والعمالة الماهرة لدعم انتعاش اقتصادها في وقت مبكر من العام المقبل، بعـــد ما تأثر نتيجة تراجع أسعار النفط وتبعات «كوفيد ـ 19». وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن اقتصاد الإمارة قد ينكمش ما بين 3 و4% هذا العام قبل أن يعود إلى النمو في عام 2021.

وقال الشرفاء في مقابلة مع «بلومبيرج» إن أبوظبي ترغب في تطوير قطاع المعرفة والابتكار من خلال جذب شركات التكنولوجيا لترسيخ جذورها في أبوظبي. وأضاف أن هناك حرص على تركيز الإنفاق على المشاريع التمويلية والاستثمار في الشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية، وخاصة العلوم الزراعية، مع التخطيط لخفض رسوم الدخول والإقامة في الإمارة.

وقال الشرفاء إن المنافسة ليست فقط في تخفيض الرسوم؛ بل في توفير سبل المعيشة المناسبة للمقيمين وفرص التعليم والتقاعد في أبوظبي. وستتم إعادة النظر في تكاليف التعليم والسكن وحتى الترفيه.

وفي أبريل، أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار صفقات مع العديد من شركات التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك «إيرو فارمز» و«مدار فارمز»، لبحث وتطوير مرافــــق إنتاج الأغذية في الإمارة.

وقد استثمرت أبوظبي 100 مليون دولار في الشركات ذات الصلة، حيث تسعى إلى بناء مزارع عمودية بعد أن تصاعدت المخاوف بشأن سلاسل التوريد بعد تفشي الفيروس.

وقال الشرفاء إن أبوظبي ستدعم المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات الوطنية، طالما أن هذه المجموعات لا تعوق التنافسية. (بلومبيرج)