6 فائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة عن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة في أبوظبي والتي شهدت عدداً استثنائياً من المشاركات في العام 2020.

يشار إلى أن الجوائز تتكون من ست فئات هي أفضل تقرير استدامة وأفضل مبادرة استدامة وأفضل قائد استدامة وأفضل مدير استدامة وأفضل برنامج اتصال حول الاستدامة بالإضافة إلى أفضل مبادرة لإدارة الطاقة.

وقالت الدكتورة فوزية جابين أستاذ مشارك في كلية الإدارة بجامعة أبوظبي: «أسعدني جداً الاطلاع على المبادرات الفريدة لهذه المؤسسات وقد كان اختيار الفائزين أمراً صعباً للغاية».

وفازت شــركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بجائزة أفضل مبادرة استدامة.. وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: نفخر في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالفوز بهذه الجائزة المرموقة من جوائز ريادة الأعمال المستدامة في أبوظبي والتي تعزز من التزاماتنا تجاه مستقبل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات البيئية المتميزة على مستوى جميع الأقسام والإدارات التابعة للمجموعة.

وعن فوز «دولفين للطاقة» بجائزة أفضل تقرير استدامة.. قال عبيد الظاهري الرئيـس التنفيذي لشركة «دولفين للطاقة»: سعيدون جداً لتلقينا جائزة أفضل تقرير للاستدامة إن فوزنا للمرة الثالثة بهذه الجائزة واعتراف زملائنا بما حققناه يثمن مساعينا لإدارة الاستدامة ويشجعنا لنصل إلى أعلى مستويات الأداء في هذا المجال.

وفازت «بــروج» بجــائزة أفـضل برنامج اتصال حول الاستدامة وعلقت ميثاء المرعشي نائب الرئيس التنفيذي للاستدامة في بروج: «نحن فـي «بروج» نؤمن بأن الشباب هم عماد المستقبل ونحــن ملتزمون بتعزيز قدراتهم القيادية ليساهموا في التعامل مع العديد من القضايا المتعلقة بالاستدامة البيئية ولقد تم إطلاق وتطوير مبادرة الجامعات المستدامة مستهدفين شريحة الطلبة ونتشرف بأن نلعب دوراً مهماً في العمل من أجل بناء وتعزيز المجتمعات المستدامة».

وفازت شيماء المزروعي قائد فريق البيئة - بشركة «أدنوك لمعالجة الغاز» بجائزة أفضل مدير استدامة.. وأكد د.سيف سلطان الناصري الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك لمعالجة الغاز» أنه ومن خلال عملها في أدنوك لمعالجة الغاز وبدعم من فريق الصحة والسلامة والبيئة قدمت شيماء مساهمات كبيرة للوصول إلى أهداف أدنوك للإدارة المستدامة للمياه بما في ذلك تطبيق معايير جديدة للرفع من كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى توسيع قدرات إعادة استخدام مياه شركة أدنوك لمعالجة الغاز للري.

وأعرب يوسف علي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو الدولية عن فخره بالفوز بجائزة قائد الاستدامة لهذا العام: لقد قدمنا العديد من مبادرات الاستدامة كرد جميل للمجتمع المحلي ولطالما كانت المنظمات العالمية تتمحور وتدعم أعمال البيع بالتجزئة لم يكن ذلك ممكناً بدون العمل الجاد المتواصل وشغف موظفي مجموعة اللولو ليس فقط في أبوظبي ولكن على امتداد دولة الإمارات. وأكد التزام مجموعة اللولو بالحفاظ على المبادئ الرئيسية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لحماية البيئة ودعم المسئولية الاجتماعية.

كما فازت موانئ أبوظبي بجائزة أفضل مبادرة لإدارة الطاقة عن مبادرة شركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين».. وقال محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: تتبنى موانئ أبوظبي العديد من الإجراءات المستدامة مثل تشغيل القاطرات البحرية الصديقة للبيئة إلى جانب العديد من الممارسات الأخرى التي تؤكد التزام الموانئ بحماية المنظومة البيئية الفريدة لإمارة أبوظبي.

وهنأت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي الفائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة 2020 وقدمت الشكر لكل المؤسسات التي شاركت في جوائز هذا العام.

وقالت: «مع بداية مرحلة التعافي والتفكير فيما بعد «كوفيد - 19» ستتاح لنا فرصة القيام بمثل هذه الأنشطة بشكل أكثر تنظيماً في إطار أجندة بيئية مطورة تساهم في إعادة بناء اقتصاد مُعد جيداً لمواجهة أي تحديات مستقبلية كتلك التي تتعلق بالتغير المناخي». (وام)