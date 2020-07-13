السيولة تواصل التركيز على العقار.. «داماك» يقفز بالحد الأعلى

نشطت التداولات على أسهم العقار في مستهل تداولات الأسبوع في سوق دبي. واحتكرت 4 أسهم فيه 47% من سيولة السوق الذي ارتفع مؤشره العام 0.17%، بينما تصدر «طاقة» تداولات سوق أبوظبي مع ارتفاع مؤشره العام 0.48%، وذلك بالرغم من السيولة المتواضعة في السوقين بنحو 200 مليون درهم.

وتركزت سيولة سوق دبي بشكل رئيسي على «أرابتك» ليقفز 8.35% تلاه «إعمار العقارية» رغم تراجعه 1.09% ثم «داماك» بصعوده 11.57% بعدما استمر مرتفعاً بالحد الأعلى أغلب الجلسة، و«الاتحاد العقارية» وزاد 5.07% فيما وصل إجمالي السيولة على هذه الأسهم الأربعة إلى 74.3 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، جذب «طاقة» 28% من سيولة السوق مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.93% كما تلقى مؤشر السوق دعماً رئيسياً من «أبوظبي الأول» بصعوده 0.72% و«أبوظبي التجاري» 2.2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%.

وعلى صعيد شاشة الفئة الثانية برز «أملاك» من حيث السيولة والمكاسب أيضاً بعد ارتفاعه 8.44% وبتداولات وصلت إلى 6.8 مليون درهم من خلال التداول على 20.5 مليون سهم.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 212 مليون درهم، منها 156.6 مليون درهم في دبي و55.36 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 265 مليون سهم، توزعت بواقع 233.96 مليون سهم في دبي، و31 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة وجاء ذلك من خلال 3971 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.17% إلى مستوى 2085.85 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والتأمين.

وارتفع قطاع العقار 0.29% بفعل ارتفاع «أرابتك» 8.35% و«داماك» 11.57% و«ديار» 1.07% و«الاتحاد العقارية» 5.07% فيما تراجع «إعمار العقارية» 1.09% و«إعمار للتطوير» 0.46% و«إعمار مولز» 2.66%.

وزاد قطاع البنوك 0.46% نتيجة ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.03% وذلك بالرغم من نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.11%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.5% متأثراً بهبوط «دبي للاستثمار» 0.86% وذلك في مقابل ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.5% واستقرار «شعاع كابيتال» من دون تغيير.

وانخفض قطاع النقل على نحو طفيف 0.04% بعد انخفاض «الخليج للملاحة» 1.25% فيما استقر كل من «أرامكس» و«العربية للطيران» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.48% إلى مستوى 4316.18 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاستثمار والطاقة.

وصعد قطاع البنوك 0.77% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.72% و«أبوظبي التجاري» 2.2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.05% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.74% و«إشراق» 4.93% و«الواحة كابيتال» 2.29%.

وصعد قطاع الطاقة 0.8% مستفيداً من صعود «طاقة» 2.93% و«دانة غاز» 1.23%، وذلك رغم نزول «أدنوك للتوزيع» 0.67%.

وعلى العكس، هبط قطاع العقار 0.43% بعد هبوط «الدار» 0.55% وذلك بالرغم من ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.42%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.12% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

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توجه السيولة

وتصدر «أرابتك» التداولات في سوق دبي بقيمة 20.4 مليون درهم، مغلقاً عند 0.726 درهم، تلاه «إعمار العقارية» من خلال سيولة بلغت 19.2 مليون درهم، مغلقاً عند 2.72 درهم، ثم «داماك» بتداولات قدرها 17.7 مليون درهم، وأقفل عند 0.848 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «طاقة» بـ15.47 مليون درهم، وأقفل عند 1.02 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات بقيمة 7.58 مليون درهم ليغلق عند 16.7 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بلغت 6.5 مليون درهم، مغلقاً عند 29.82 درهم.

وسجل «داماك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي مغلقاً عند 0.848 درهم، وفي المقابل سجل «المدينة للتمويل» التراجع الأكثر بنسبة 4.89% وأقفل عند 0.136 درهم.

وكان «جلفار» أكبر الرابحين في سوق أبوظبي بنسبة 11.21% مغلقاً عند 1.19 درهم، وعلى العكس، جاء في مقدمة المتراجعين بنك الشارقة بنسبة 4.72% وأقفل عند 0.586 درهم.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«الإثمار» و«الدار» و«دبي الإسلامي» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «ديار» و«جي إف إتش» و«أدنوك للتوزيع» و«تبريد» و«دي إكس بي».

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 5.84 مليون درهم محصلة شراء، منها 900 ألف درهم فقط محصلة شراء الخليجيين و4.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 5.84 مليون درهم محصلة بيع منها 1.26 مليون درهم محصلة بيع العرب و4.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 8.15 مليون درهم محصلة شراء توزعت بواقع 1.48 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و6.67 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وعلى العكس اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 8.15 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.14 مليون درهم محصلة بيع العرب و3 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 1.27 مليون درهم محصلة شراء فيما اتجهوا نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 3.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 3.3 مليون درهم محصلة شراء فيما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 1.27 مليون درهم محصلة بيع.