شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك السعودية تُعلن تراجع خسائرها المتراكمة إلى 15.15% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للأسماك، اليوم الأحد، عن انخفاض خسائرها المتراكمة الى 15.15%، مُشيرة إلى أن مقدار الخسائر المتراكمة يبلغ 60.618 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة، هي زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بناءً على إعلان الشركة.

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يُذكر أن الجمعية العمومية قد اعتمدت، في مايو الماضي، الموافقة على مُقترح زيادة رأس مال الشركة بقيمة 298.9 مليون ريال، ليرتفع من 101.1 مليون ريال إلى 400 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل ومصاريف أسطول الصيد والمزارع نتيجة ما قامت بها الشركة مؤخراً من أعمال صيانة وتعيين طاقم عمل جديدة تحضيرا لبدء تشغيل وحدات العمل المتوقفة.