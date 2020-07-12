شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية السعودية تُعيد جدولة مديونية بقيمة 2.068 مليار ريال مع الأهلي التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية عن توقيع اتفاقية اعادة هيكلة، لجدولة مديونيته مع البنك الأهلي التجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن عملية إعادة جدولة التمويل تأتي لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة، مُشيرة إلى أن إجمالي مبلغ التمويل والجزء المعاد جدولته هو 2.068 مليار ريال سعودي.

وأفادت الشركة بأن مدة التمويل السابقة قبل إعادة الجدولة تبلغ 4 سنوات تستحق السداد دفعه واحدة بنهاية المدة بتاريخ 31 مايو 2019، علماً بأن مدة التمويل للتسهيل رقم 1 بمبلغ 1.618 مليار ريال بنما بعد إعادة الجدولة هي 7 سنوات مع فترة سماح حتى تاريخ سداد أول قسط في 31 نوفمبر 2021، هذا ويُستحق التسهيل رقم 2 بمبلغ 450 مليون ريال بتاريخ 21 أغسطس 2020.

ويُشار إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته هي رهن عقاري بالإضافة إلى سند لأمر، علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

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وكانت العقارية قد أعلنت، في الأول من يوليو الجاري، عن توقيع اتفاقية القرض المؤرخة في 17 سبتمبر 2015 مع صندوق الاستثمارات العامة.

هذا وقد تم تعديل قيمة التمويل من 1.5 مليار ريال إلى 1.306 مليار ريال، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته هي رهن عقاري بالإضافة إلى سند لأمر.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 18.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة على الرغم من مساهمة إيرادات نشاط الشركات التابعة في إرتفاع إيرادات النشاط للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بالاضافة الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.