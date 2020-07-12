تحويل 197 ألف مركبة.. خطة الحكومة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز

خلال افتتاح مشروع "الأسمرات 3" بمحافظة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة.
ونستعرض المبادرة في النقاط التالية:
-تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه
-إحلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه
-تحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز ولم يتعد عمرها 20 عاما على مدار 3 سنوات مخصص له مليار و200 مليون جنيه
- إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار على مدار 4 سنوات مخصص له 53 مليار جنيه
- إنشاء 366 محطة غاز طبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية
- إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام
- إحلال السيارات المتقادمة الملاكي بتكلفة 250 مليار جنيه
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