لمدة 15 ساعة.. قطع المياه عن 8 مناطق في القاهرة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 8 مناطق، لمدة 15 ساعة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح غدا الإثنين وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه نظراً لتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة جسر السويس الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 400مم بشارع جسر السويس، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق، "منشية البكرى – منطقة سراى القبة – منطقة طومان باى – شارع سنان – شارع العزيز بالله – شارع بن سندر – شارع نصوح – شارع ترعة الجبل ومتفرعاته".

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.