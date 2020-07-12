السيسي: " تكفلة شقة الإسكان الإجتماعي 600 ألف جنيه وبنديها للمواطن بـ 250 ألف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية وقفت بجوار مواطنيها فى الظروف الصعبة، وبتدى الشقة اللى تمنها 600 ألف جنيه للمواطن لتحمية منة الحياة فى المناطق الخطرة".

وقال الرئيس خلال مشاركته بافتتاح عدد من المشروعات القومية: "الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة: "بقول 600 ألف جنيه، لما يتحطوا ف البنك يجيبوا 9 آلاف جنيه فى الشهر يعنى أكتر من 90 ألف جنيه فى السنة.. مصر وقفت جنبك.. طبطبت عليك ولا لا؟.. مش بقول كدا كمنه، عشان محدش بيجب من جيبه، لكن هذه بلدنا عملت كدا مع أهلها.. والحمداالله أن الميسور مش محتاج".

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وتابع: "يجب الانتباه والبرامج تتكلم.. أنت بتاخد حق الصيانة عشان نحافظ على الأسانسير والحالة الفنية للمنشآت، ولا نحصل على مقابل من المواطن، ولو بناخد مقابل يبقى الشقة إيجارها 5 و6 آلاف جنيه فى الشهر".

ويعد مشروع الأسمرات 3 أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، والتى توفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيه شهريا.

ويعد مشروع الأسمرات 3 الكائن بالمقطم، أكبر المشاريع التى سيتم افتتحها ويضم 7440 وحدة سكنية فى 124 عمارة، بها أسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.

كما يضم مشروع الأسمرات بنسخته الثالثة، 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، حيث أن المشروع مصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالى المنطقة.