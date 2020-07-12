شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تُمدد إجراءات الاستحواذ على فودافون مصر لمدة 60 يوماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات السعودية "STC" عن اتفاقها على تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع فودافون جروب وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة فودافون جروب في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، وذلك لمدة 60 يومًا ابتداءً من تاريخ اليوم الأحد الموافق 12 يوليو الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن التمديد يأتي نتاجاً للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة.

وكانت STC قد أعلنت في منتصف أبريل الماضي عن تأجيل الإجراءات المتعلقة بصفقة الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر.

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وأفادت بأن الطرفان اتفقا على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ يوم الإثنين الموافق 14 أبريل الماضي.

وذكرت الشركة حينها أن ذلك جاء نظراً للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى مزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة.

وأخطر نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية، الحكومة المصرية رسمياً في نهاية يناير الماضي بأن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية (STC) لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

وذكرت STC في الوقت نفسه أن الطرفين اتفقا على أن مبلغ الشراء هو 2.392 مليار دولار أمريكي (8.970 مليار ريال) مقابل حصة فودافون العالمية والبالغة 55% في شركة فودافون مصر، وهذا المبلغ يعادل تقييم كامل لشركة فودافون مصر ( 100% Enterprise Value) بقيمة 4.350 مليار دولار أمريكي ( 16.312 مليار ريال سعودي) على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.