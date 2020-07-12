شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة للبتروكيماويات توقع اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية بقيمة 1.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع كل من بنك الرياض (وكيل الاستثمار)، مجموعة سامبا المالية، وبنك الراجحي

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن جمالي التسهيلات تبلغ 1.5 مليار ريال، إلا أن استخدام التسهيلات سيكون على أساس عمليات السحب الفعلية بما يتماشى مع متطلبات التمويل.

وبحسب البيان، أشارت الشركة إلى أن مدة التمويل تصل إلى 5.5 سنة من وقت توقيع القرض تنتهي في 31 ديسمبر 2025، موضحة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سندات لأمر.

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وتستهدف الشركة من التمويل استخدام هذه التسهلات الاسلامية لتمويل مشاريع المتقدمة التوسعية وشركاتها التابعة كما تم الإعلان عن ذلك سابقاً.

ويُذكر أنه تم إبرام التسهيلات الإسلامية المذكورة أعلاه بالرغم من هذه الأوقات الصعبة بسبب وباء فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي الشامل وتأكيداً لثقة المقرضين في قدرات المتقدمة وإنجازاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت صباح اليوم عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 155 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 192.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 259 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 354.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.