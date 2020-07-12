شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المتقدمة للبتروكيماويات تتراجع 19% بالربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الثانيية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الأرباح بنسبة 19.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنها حققت صافي أرباح بلغ 155 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 192.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 152 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 207.33 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض أسعار المبيعات بنسبة 26.7%، بالإضافة إلى إرتفاع الإستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 19.9%.

Advertisements

وتراجعت الإيرادات إلى 519 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 681 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 259 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 354.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 104 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 161.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض كمية مبيعات وأسعار البولي بروبلين بنسبة 8.1% و10.3% على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 10.3%.