شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 12 حتى 16 يوليو الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة الشرقية للتنمية، جازادكو، مجموعة فتيحي، أسلاك، بالإضافة إلى توزيع أرباح المجموعة السعودية، مع إدراج وبدء تداول شركة أملاك العالمية.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الشرقية للتنمية الزراعية، اليوم الأحد، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 20 يوليو الجاري وحتى انتهاء الدورة في 19 يوليو 2023.

ومن المقرر إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بالسوق المالية السعودية "تداول" اعتباراً من يوم غد الاثنين بتاريخ 13 يوليو.

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وتبدأ المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، يوم الثلاثاء، توزيع الأرباح النقدية المُقررة عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 225 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 0.50 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك، يوم الأربعاء، على مُقترح تخفيض رأس مال الشركة، من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال. وذلك من خلال إلغاء عدد 8.8 مليون سهم من أسهم الشركة وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم ملغى.

وتصوت الجمعية العمومية لمجموعة فتيحي القابضة، يوم الأربعاء المُقبل، على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد أحمد حسن فتيحي؛ وستكون التعاملات والعقود عبارة عن بيع حصة مجموعة فتيحي القابضة البالغة 80% في رأسمال شركتها التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي، نظير مبلغ 14.36 مليون ريال.