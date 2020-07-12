شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم أملاك العالمية بالسوق السعودية غداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بالسوق المالية السعودية "تداول" اعتباراً من يوم غد الاثنين بتاريخ 13 يوليو.

وقالت "تداول" في بيان سابق على موقعها، إنه سيتم إدراج أملاك العالمية بالرمز 1182 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

كانت شركة الأهلي كابيتال، المستشار المالي، ومدير عملية اكتتاب أملاك العالمية قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن تغطية الأسهم المطروحة للأفراد 2690% بما يعادل 26.9 مرة.

وتمت عملية بناء الأوامر في أملاك بنسبة تغطية وصلت 500% وبسعر 16 ريالاً للسهم الواحد.

وكانت أملاك العالمية وشركة الأهلي المالية، قدأعلنتا بأنه تم تحديد النطاق السعري لسهم شركة أملاك العالمية بين (15) و (17) ريال للسهم الواحد.

وأعلنت أملاك، الشركة السعودية الرائدة في قطاع التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي، قبل ذلك عن الجدول الزمني للطرح العام.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في ديسمبر الماضي، عن موافقة مجلس إدارتها على طلب أملاك بطرح 27.18 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، بما يمثل 30% من أسهم الشركة.

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وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام بقراءة سريعة في آخر قوائم مالية صادرة عن الشركة، لإلقاء نظرة على البنود الرئيسية في قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، وذلك بعد رصد التطور التاريخي للبنود المختارة خلال آخر خمس سنوات، وهو ما أظهر تحقيق الشركة أرقاماً قياسية في جميع البنود تقريباً في العام 2017، والذي بدأ بعده التراجع في الأرقام، إلا أن الإدارة بررت هذا التحول بتأثر قوائمها بقوانين المعايير الدولية.

وبذلك تكون شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري هي ثاني طرح أولي بالسوق السعودية في العام 2020، والتي من المتوقع أن يتبعها العديد من الاكتتابات الأولية الأخرى، خاصة بعد أن أعادت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" الحياة إلى هذا الجانب ليس في المملكة وحسب بل ربما على مستوى منطقة الخليج بأكلمها، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهده اكتتابها، وما حظيت به من اهتمام محلي وإقليمي بل وعالمي خلال فترة الاكتتاب.

حيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن شركة النهدي الطبية في السعودية، تدرس فكرة الطرح العام الأولي وبدأت محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين.

وأعلنت شركة الراسم المتحدة مؤخراً عن تعيينها شركة وساطة كابيتال مستشاراً مالياً لطرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية – نمو.

وتعمل شركة بن داود القابضة حالياً على طرح 20% أسهمها في البورصة السعودية.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب قد قامت في العاشرمن فبراير 2020 بطرح 15% من أسهمها بنحو 700 مليون دولار.

يُذكر أن شركة أملاك العالمية تعد واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في التمويل العقاري في المملكة، بالنظر لنشاطها الملحوظ في مجال ابتكار وتطوير الحلول التمويلية العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المخصصة لكلٍ من الشركات والأفراد على حد سواء.